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Almanya'da sonbaharda maske zorunluluğu geri geliyor

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, koronavirüs vakalarının artmasının önüne geçmek için sonbaharda maske zorunluluğunun geri geleceğini duyurdu.

Almanya'da sonbaharda maske zorunluluğu geri geliyor
Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor
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HABERTURK.COM

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, yakında yeni bir koronavirüs dalgasına hazırlıklı olmak için kapalı ve kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını, ancak karantina, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere geri dönülmeyeceğini söyledi.

Buschmann, Morgen Post gazetesine verdiği röportajda, hükümetin sonbahar ve kış aylarında vakaların artmasına karşı hazırlık içinde olduğunu açıkladı.

Buschmann, "Kapalı mekanlarda bireyler için maskelerin etkinliği tartışılma. Bu yüzden kapalı mekanlarda maske takılmasına yönelik bir çalışmamız olacak. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile çalışıyoruz." dedi.

Pandeminin üçüncü yılında sokağa çıkma yasağı ve okulların kapatılması gibi önlemlerin uygun olmadığını sözlerinde ekledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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