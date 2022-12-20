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Almanya'da Ocak ve Şubat için kritik gaz uyarısı

Almanya’da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller, ülkede ocak ve şubatta gaz sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da Ocak ve Şubat için kritik gaz uyarısı
Almanya'da kritik gaz uyarısı
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AA

Müller, Süddeutsche gazetesine verdiği röportajda, halkın bu günlerde beklenildiği gibi tasarruf etmediğini ve bu dönemde gaz tüketiminin, geçen yılki gaz tüketimine göre sadece yüzde 5 az olduğunu, bunun yeterli olmadığını kaydetti.

İki veya üç hafta sonra gaz tüketimi konusunda alarm verilmesine şimdilik gerek olmadığını ancak ocak ve şubatta durumun bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Müller, "Sanayideki tasarruflar da düşüyor. Elektrik üretmek için çok fazla gaz kullandık." diye konuştu.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Müller, ocak ve şubatın aralıktan daha soğuk geçtiğine işaret ederek, bu aylarda gazın hızla tükenebileceği uyarısında bulundu.

İnsanların 2023-2024 kış aylarında daha fazla zorlukla karşılaşabileceğini ifade eden Müller, “İkinci kışın, birincisinden daha sert olacağından biz de endişe duyuyoruz. Yazın depoları Rus gazı olmadan doldurmak zorunda kalacağız. İnsanlar enerji krizinin maliyetini şiddetli bir şekilde hissedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Müller, bu yüzden halkın gaz ve elektrik tüketimi konusunda daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Almanya’da doğalgaz depolama tesislerinde kasım ortasında doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşırken aralık ayının soğuk geçmesinden dolayı depolardaki doluluk oranı 19 Aralık itibariyle 87,96’ya düştü.

Alman hükümeti kış aylarında enerji alanında sıkıntı yaşanmaması için halkı ve kamu dairlerini yüzde 20 oranında enerji tasarruf yapmaya çağırmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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