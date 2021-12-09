Almanya'da 10 ay sonra rekor ölüm 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya dördüncü dalga ile mücadele ediyor. Ülkede son 24 saatte Şubat ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Robert Koch Institute (RKI) paylaştığı verilere göre, son 24 saatte toplam 69 bin 601 yeni vaka kaydedilirken, 527 kişi de hayatını kaybetti. Bu rakam ülkede 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm oldu. Ülkede bugüne kadar 104 bin 47 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaydetti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre, Almanya'da bugüne kadar 15 Omicron vakası belirlendi. Bu rakamla birlikte vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.

Almanya artan vakalar sonrası sağlıkçılar acil servislerin dolabileceği konusunda yetkilileri uyarmıştı. Vakaların artmasını önlemek amacıyla da geçtiğimiz günlerde aşısızlar için kısıtlamalar getirilmişti.