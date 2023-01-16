Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti

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Almanya'da bir süredir performansı ve gafları nedeniyle eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti. Lambrecht yaptığı açıklamada "Bugün başbakandan beni görevden almasını istedim" dedi.

Medyanın haftalardır eleştirileriyle kişiliğini hedef aldığını savunan Lambrecht, bu şartlar altında Almanya vatandaşlarının çıkarlarını korumaya yönelik güvenlik politikalarıyla ilgili kararları alamadığını söyledi.

Lambrecht, Başbakan Olaf Scholz'un lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti'den.

Aralık 2021'de göreve başlayan Lambrecht'e yönelik eleştirilerin başında, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Alman ordusunun yeniden yapılandırılmasına yönelik planı uygulayamaması geliyordu.

Almanya hükümeti ordunun modernizasyonu için 100 milyar euro ek fon ayırma kararı almış ancak yeni savunma sanayi projeleri ancak Aralık ayında başlayabilmişti.

Lambrecht, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bir ay önce, Ocak 2022'de, Ukrayna'ya 5 bin kask gönderileceğini söylemiş; Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki "Bu ancak bir şaka olabilir" demişti.

Lambrecht'in geçen yıl Sylt Adası'nda 21 yaşındaki oğlu ile tatil yaptıktan sonra bir askeri birliği ziyarete giderken, orduya ait helikoptere oğlunun da binmesi ve oğlunun seyahatin fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşması tepki çekmişti.

Lambrecht, yılbaşı gecesi yayımladığı videoda da, arka planda patlayan havai fişekler eşliğinde 2022'ye dair düşüncelerini aktarmış ve Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak, "Avrupa'nın ortasında bir savaş yaşanıyor" demişti.

Tepki çeken video sonrası muhalefet, Lambrecht'in istifası talebinin tekrarlamıştı.

Lambrecht, Batılı ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte Cuma günü Rammstein'deki Amerikan üssünde yapılan toplantıya katılmıştı.

Toplantının ana gündem maddesi, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasıydı.

Batılı müttefikleri Almanya'dan, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tipi tankları gönderme çağrısında bulunuyor.