Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

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Başbakan Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelerle telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Diyarbakırlı ailelerle dayanışma içerisinde olduğunu anlatan Maide T, "Desteğinizden dolayı çok minnettarım. Allah tez vakitte çocuklarımızı bizlere kavuştursun." dedi.

- Yılın en cesur kadını ödülü verildi

Vatan Partisi Avrupa Öncü Kadın Temsilciliği tarafından "yılın en cesur kadını" ödülüne layık görülen Maide T'ye, eylem esnasında plaket takdim edildi.

Maide T, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederek "Bu benim annelik cesaretim. Anne olunca akan sular durur. Annelik duygusu öyle bir duygudur ki her mücadelede galip gelir." dedi.

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan diğer annelere kendi mücadelesine katılma çağrısı yapan Maide T, "Keşke bu mücadeleyi beraber verebilsek. Diğer anneler çocuğum gelir umuduyla sessiz kalırlarsa daha çok bekleriz. Burada gelip eylem yapacaklar ki baskı kurabilelim o zaman Almanya ve Avrupa bir dakika deyip bu işin üstüne gidebilir. Yoksa bunun sonu gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Avrupa Öncü Kadın Temsilcisi Gülseren Küçükkale de Maide T'nin her hafta düzenli eylem yapmasına rağmen Alman kamuoyu ve basınından yeterli desteği bulamamasını eleştirdi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.