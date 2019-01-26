Almanya'da 'sahte' Hitler resimlerine polis operasyonu

Resimlerin Adolf Hitler tarafından yapıldığı iddia ediliyor

Almanya'da Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e ait olduğu öne sürülen üç suluboya resme polis tarafından el konuldu.

Polis tarafından 'sahtecilik' iddiasıyla el konulan resimlerin Berlin'deki Kloss müzayede evinde açık artırmaya çıkarılması bekleniyordu.

İnsanlık tarihindeki en büyük yıkımlardan birine yol açan Hitler'in 20. yüzyıl başında Münih kentinde ressamlık yaptığı döneme ait olduğu öne sürülen üç resimde de dağ, nehir ve ağaçlar göze çarpıyor.

Alman polisi dün düzenlenen operasyonu bir ihbar üzerine gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Müzayede evi resmin sanatsal bir değerinin olmadığını açıkladı

Berlin polisi soruşturmanın "dolandırıcılık girişimi" ve "belgede sahtecilik" iddiasıyla açıldığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre her bir resim 4 bin eurodan açık artırmaya çıkacaktı.

Bir uzman tarafından orijinalliği tasdik edilmiş olan resimler hakkında konuşan Polis Sözcüsü Patricia Bramer, bunun gerçek olup olmadığını inceleyeceklerini söyledi.

Olayla ilgili kimse gözaltına alınmadı.

Kloss müzayede evi BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Resmin eski sahipleri isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Hitler'in yüzlerce resmi bugün el değiştirmeye devam ediyor

Kloss müzayede evinin sözcüsü Heinz-Joachim Maeder, "Sen Nehri'nin kenarında yürüdüğünüzde göreceğiniz 100 ressamdan 80'i bundan daha iyi resim yapar" dedi ve ekledi:

"Bu resimlerin nedeni ve basının ilgisi, altındaki imzadan kaynaklanıyor."

Hitler 1. Dünya Savaşı'nda askerlik yapmadan önce Viyana'da işçilik ve ressamlık yapmış, ayrıca kartpostallar tasarlamıştı.

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek istese de başvurusu iki kere reddedilmişti.

Kavgam kitabında günde üç resim çizdiğini iddia etmişti.

Almanya'da Nazi sembolleri içermeyen Hitler çizimlerini satmak yasal.

Hitler'in yüzlerce resmi bugün el değiştirmeye devam ediyor

Hitler iktidara geldikten sonra resimlerinin yok edilmesini emretmişti. Fakat bu resimlerden yüzlercesi günümüze kadar geldi.

Bunların bir kısmı ABD ordusunun elinde bulunuyor. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ele geçirilen resimler hiçbir zaman sergilenmedi.

Diğer resimler ise özel koleksiyonerlerin veya çeşitli kurumların elinde bulunuyor.

2014 yılında Almanya'daki bir müzayedede bir Hitler resmi 130 bin euroya satılmıştı. Resmin yanında Nazi komutanı Albert Bormann imzalı bir satış sözleşmesi de bulunuyordu.

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