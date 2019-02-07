Almanya'da sanayi üretimi, aralık ayında özellikle inşaat sanayisi ve tüketim malları üretiminin azalmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerileme kaydetti. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi art arda dört aydır azalmış oldu.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın aralık ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasıma kıyasla yüzde 0,4 azaldı.
Sanayi üretimi Aralık 2017’ye göre ise yüzde 3,9 azalış gösterdi. Daha önce yüzde 1,9 azaldığı açıklanan kasım ayı verisi, yüzde 1,3 azalış olarak revize edildi.
Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin aralıkta, aylık yüzde 0,8 artması bekleniyordu. Ayrıca veriler, ülkede aralıkta önceki aya kıyasla "enerji ve inşaat hariç" sanayi üretiminin 0,2 arttığını ortaya koydu.
Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre değişiklik olmazken, inşaatta 4,1 azalış görüldü.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede sanayi üretiminin art arda dört aydır azalmış olduğu belirtilerek, otomobil sanayisinin üretiminin ise aralık ayında yüzde 7,2’lik artış olduğu ifade edildi. Bakanlık, azalan fabrika siparişlerinin sanayi üretiminde durgunluğa işaret ettiğini bildirdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Alman ekonomisi, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.
Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den yüzde 1’e revize etmişti.
Destatis, dünde Almanya’da aralıkta fabrika siparişlerinin aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldığını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.