Almanya'da sanayi üretimi düşüşünü ikinci aya taşıdı

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

Ülkede sanayinin üretimi Kovid-19'un etkisiyle ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalarak, Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş de son bulmuştu.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Yıllık yüzde 2,5 düşüş olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,8 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,2 ve ara malı üretimi yüzde 1 düştü.

Şubatta tüketim malları üretiminde yüzde 0,2 artış görülürken, sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 1 düşüş kaydedildi.

- Son iki aydaki düşüşlere rağmen imalat sektörü halen nispeten güçlü

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde son iki aydaki düşüşlere rağmen imalat sektörünün nispeten güçlü olduğu belirtildi.

Sanayi üretiminin ocak-şubatta, kasım-aralık dönemine göre yüzde 1,9 düştüğü belirtilen açıklamada, inşaatta ise yüzde 8,8 düşüş görüldüğü bildirildi. Bu dönemde otomotiv sektörünün üretiminde ise yüzde 10 düşüş olduğuna dikkat çekildi.

- Alman ekonomisinin ilk çeyrekte daralmadan kaçmasını görmek zor

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verilerinin, Alman ekonominin ilk çeyrekteki daralmadan nasıl kurtulabileceğini görmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Alman imalat sektörünün dünyadaki bazı bölgelerde aşılama ile gelen ekonomik toparlanmadan yararlandığını anlatan Brzeski, “Alman hükümeti şu anda Kovid-19 salgınına karşı daha sıkı tedbirleri tartışırken, sektördeki üretim beklentileri tüm zamanların en yüksek seviyesinde” ifadesini kullandı.

Brzeski, “Aslında, yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisinin daralmasını önlemek için martta imalat ve inşaat faaliyetlerinde bir sıçrayış olması gerekecekti. Sanayi üretimi şu anda dördüncü çeyreğe kıyasla istikrarlı, ancak inşaat sektörü tek başına GSYH'da yüzde 0,5'in üzerinde bir düşüşe katkıda bulunacaktır. Alman ekonomisinin ilk çeyrekte bir daralmadan nasıl kaçabileceğini görmek zor.” değerlendirmesinde bulundu.

- Üretim beklentileri, 1991’den beri en yüksek seviyede

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo),Alman sanayicilerinin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden daha fazla artmasını beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, şubatta 21,5 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin martta 30,4 puana yükseldiği belirtilerek, "Üretim beklentileri, 1991’den beri en yüksek seviyeye çıktı." denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin sipariş defterlerinin dolmaya devam ettiğini belirterek, “ Geçen yılki krizin ardından yetiştirilmesi gerekenler var. Hemen hemen tüm sektörler üretimi artırma planlarını rapor etti. Özellikle otomotiv ve elektrik malzeme imalatçıları üretimlerini büyük ölçüde genişletmek istiyor.” ifadesini kullandı.