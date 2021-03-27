Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi
AA

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 157 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 780'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı da 20 bin 472 artışla 2 milyon 755 bin 225'e yükseldi.

Ülkede günlük yeni vaka sayıları artmaya devam ediyor. 13 Mart’ta 12 bin 674 olarak kayda geçen yeni vaka sayısı 20 Mart’ta bu sayı 16 bin 33 olarak açıklanmıştı.

Almanya’da dün 119,1 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayı bugün 124,9’a ulaştı. 27 Şubat’ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 64 olarak tespit edilmişti.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında da 8 milyon 595 bin 379 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 768 bin 60 kişiye de ikinci doz yapıldı ve böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 12 milyon 363 bin 439 doz aşı uygulandı.

Ülkede haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Myanmar'da ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - Haberler
DÜNYAMyanmar'da ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Türkiye'den, Arakanlı Rohingya mültecileri için Bangladeş'e 'sahra hastanesi' gönderildi
DÜNYATürkiye'den Bangladeş'e 'sahra hastanesi'
İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
DÜNYAİngiltere Başbakanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü
BIDEN'DAN MEKTUP | Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup ve davet
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup ...
ABD'li seçim takip şirketi, Fox News'e milyar dolarlık hakaret davası açtı
DÜNYAABD'li şirketten Fox News'e milyar dolarlık hakaret ...
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Macron'a, Ruanda soykırımına ilişkin sunulan rapor Fransa'nın sorumluluğunu vurguluyor
DÜNYAMacron'a, Ruanda soykırımı raporu
DSÖ'den "Yoksul 20 ülkeye acilen 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayın" çağrısı
DÜNYADSÖ'den "Yoksul ülkelere aşı bağışlayın" çağrısı
İran ve Çin'in, yarın "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında 25 yıllık iş birliği anlaşması imzalayacağı bildirildi
DÜNYAİran ve Çin'den anlaşma
Halkbank'ın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak
DÜNYAHalkbank'ın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak