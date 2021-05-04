Almanya'da sosyal medyada üne kavuşan Ayşe Şaşmaz yaşadıklarını anlattı

AA

O günkü yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aksaraylı 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz, sosyal medyada üne kavuşmasından dolayı duygulandığını ve mutlu olduğunu belirtti.

46 yıldır eşi Rıza Şaşmaz ile Almanya'da yaşayan Ayşe Şaşmaz 1 Mayıs'taki görüntülerle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"O gün hava güneşliydi balkona çıktım. 1 Mayıs nedeniyle insanlar burada toplanmışlar. Baktım biri bana el sallıyor maske olunca tam tanıyamadım ama herhalde tanıdık birisi diye düşündüm. Ben de el salladım. Sonra meydandaki kalabalık el sallamaya başladı. Sonra öpücük attılar ben de onlara öpücük attım. Baktım biriken tüm halk bana döndü. Eşim hemen uyardı 'gir içeri' diye ama ben onlara el sallamaya devam ettim."

Londra, Fransa ve Türkiye'deki akrabalarının kendisini televizyon kanallarında ve sosyal medyada görerek mesajlar yolladığını anlatan Ayşe Şaşmaz, "O günden bu yana gazetecilerden yoğun ilgi gördük. Komşularımız akrabalarımız arayıp sevinçlerini bildirdiler. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok sevdiklerini vurgulayan Ayşe Şaşmaz, "Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Sağlıklı, mutlu olsun inşallah. Çok seviyorum. Allah onu daima korusun. Tekrar tekrar selamını iletin." dedi.

Rıza Şaşmaz ise 1 Mayıs'ta dışarıda mahşeri bir kalabalık bulunduğunu gördüklerini anlatarak, "Baktım dışarısı mahşer gibi. Dans edenler oynayanlar. Her yıl bu meydanda olmuyor ama genelde bu muhitte oluyor. Eşim de onlara el sallayınca böyle gündem olduk. Tabii ki çok güzel bir şey ilgi görmek." ifadesini kullandı.