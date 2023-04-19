Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

Almanya'nın batısındaki Duisburg kentinde bir spor salonunda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Olayda dört kişinin ağır yaralandığı ve bir kişinin aradığı belirtildi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    Duisburg polisi Salı günü yaptığı açıkalmada bir spor salonuna düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığını ve bunlardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    Yetkililer dört kurbanın da Alman vatandaşı olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    Yetkililer, birden fazla saldırganın olaya karışmış olma ihtimalini göz ardı etmeyerek "en az bir failin firarda olduğunu" söyledi. 
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    Polis, John Reed Fitness zincirine ait spor salonundaki saldırının bıçakla veya kesici aletle gerçekleştiğini ifade etti. 

     
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    Şirket yaptığı açıklamada ise olaydan derin üzüntü duyduklarını ve mağdurların hızla iyileşmesinin umulduğu belirtildi.
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    GEÇTİĞİMİZ AY HAMBURG'DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

    Geçtiğimiz ay, Almanya'nın Hamburg kentinde Yehova Şahitleri'ne ait bir merkeze silahlı saldırı düzenlenmişti. 
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    Ayini basan silahlı bir kişi 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.