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        Haberler Dünya Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gidecek

        Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gidecek

        Almanya'da kamunun 130 yerel toplu taşıma şirketinde çalışanların, koşulların iyileştirilmesi talebiyle 2 Şubat'ta ülkenin birçok eyaletinde greve gideceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:01
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        Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gidecek
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        Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasınca (Ver.di) yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma şirketleriyle gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde başarı sağlanamaması nedeniyle 130 şirketteki yaklaşık 90 bin çalışana, 2 Şubat Cuma günü iş bırakma eyleminde bulunması çağrısı yapıldı.

        Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, hemen hemen tüm eyaletlerde toplu sözleşme görüşmelerinin yapıldığını ve bir sonuç alınamadığını belirterek, "İşverenler üzerinde baskıyı artırmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        Toplu taşımadaki çalışanların üzerinde büyük baskı olduğunu aktaran Behle, "Tüm bölgelerde yeterli personel bulunmadığından ötürü her gün otobüs ve tren seferleri iptal ediliyor. Çalışanların üzerindeki yükün hafifletilmesi için acilen bir şeyler yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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        Behle, görüşmelerde, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerde bulunulduğunu ancak işverenlerin bu talepleri yerine getirmek istemediğini kaydetti.

        Çalışanların talepleri

        Sendikanın temel talepleri arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, izin günlerinin artırılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alırken; Brandenburg, Saarland, Saksonya-Anhlat ve Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra ücretlerin artırılmasını da istiyor.

        Bavyera eyaletinde ise henüz toplu sözleşme görüşmeleri yapılmadığından bu eyaletteki çalışanlar greve gitmeyecek.

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        #almanya
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