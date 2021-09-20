Almanya'da Türkler, 26 Eylül'de yapılacak federal seçimleri yakından takip ediyor

AA

Köln'de AA muhabirine konuşan Türklerin çoğu, Alman vatandaşlığı taşıyan ya da çifte vatandaş olan herkesin seçime katılıp Türklere yakın partilere oy vermesini istedi.

Köln'de yaşayan iş adamı Doğan Gündoğdu, oy kullanma hakkı olan herkese partilerin programlarını inceleyip 26 Eylül'de sandığa giderek Türklere en yakın partileri destekleme çağrısı yaptı.

Hem Almanya hem de burada yaşayan çoğu Türk yabancılar için önemli döneme girildiğine işaret eden Gündoğdu, "Seçimlerde önemli bir yere sahip olmak ve seçimi yönlendirmek için seçimlere mutlaka katılmamız lazım. Partilerin içerikleri ve programları hakkında iyi bilgilenmemiz lazım. Baktığımızda hemen hemen her partide Türk kökenli milletvekili adaylarımız var, onların programlarını incelemek ve onları desteklemek çok önemli olacaktır çünkü onlar bir anlamda bizim sesimiz olacak." dedi.

Herkesi sandığa davet eden Gündoğdu, "Buradaki Türk seçmen için önemli beklentiler var, çifte vatandaşlıktan tutun da Türkiye ile ilgili konulara kadar, partilerin programlarına bakıp bize en yakın olanları desteklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Seçim hakkı önemli"

Türk Üniversiteliler Derneği (Turk-Unid) Başkanı Levent Taşkıran, "Almanya seçimlerinde herkesin oy kullanmasını tavsiye ediyorum. Burada seçim hakkı önemli, demokratik bir koşul. Burada özellikle Türk kökenliler olarak Türklere yakın olan partilere oy verilmesini tavsiye ederim. Özellikle sorunlarımızı halledebilecek siyasi partileri öne çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Taşkıran, "Geçen senelerde siyasi partilere Türkiye karşıtı hava vardı. Şimdi mülteci krizi sonucu Almanya ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama yine de her siyasi parti içinde Türkiye karşıtı grupların mevcut olduğunu gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Merkel'den çok memnunduk"

Köln'de restoran sahibi Şakir Toprak, "Yıllardır burada işletmeciyiz ve (Başbakan Angela) Merkel'in yönetiminden çok memnunduk. Merkel iyi bir siyasetçi, iyi bir politikacıydı ve ülkesi için güzel şeyler yaptı, keşke gitmeseydi. Diğer politikacılar için henüz bir şey konuşmak istemiyorum ama ben Merkel taraftarıydım. Yeni gelenler İnşallah Merkel'in boşluğunu doldurur, yabancılara karşı duyarlı olurlar, mağduriyetlerde esnafın yanında olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni siyasetçilerin sahneye çıkmasını isteyen Mehmet Baynaz, "Yeni insanlara şans verilmesini istiyoruz. Böylece yeni fikirler ortaya çıkabilir, bazı şeyler değişebilir. Örneğin ırkların birbirini sevmesi konusunda çalışılabilir, örneğin Almanya'da bazı kesimler başka kesimleri sevmiyor. Şu an takip ettiğim kadarıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) önde gidiyor ama yine sonucun belirlenmesi için seçim sonucunu beklemek gerek." dedi.

Köln'ün Weidengasse semtinde hediyelik eşya dükkanı olan Suha Ardaniç, "Bahsedilen bütün bu partileri temsil eden kişiler seçim geldiği zaman geleneksel şekilde üç beş partinin içine göstermelik Türk ve Müslüman siyasetçi arkadaşlarımızı alırlar, onların üzerinden oy potansiyeli yakalarlar. Bu arada son derece liberal, ılımlı politikalar vadederler ve başa geçtikten sonra o üç beş tane arkadaşımıza herhangi bir söz hakkı tanımadan ve bir şeyleri değiştirme fırsatı bulamazlar. Devran böyle sürer gider."