Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Almanya'da, Türklere yönelik 17 saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırılarda 15 kişi yaralandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin'de görev yapan Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü yandaşlarının şiddet eylemlerini kınadıklarını belirten Aydın, Alman güvenlik makamlarından Türk kurum ve iş yerlerinin güvenliğinin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Aydın, bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanlığına bir nota ilettiklerini vurgulayarak, "Hem temsilciliklerimizin hem de Türk toplumunun ve kuruluşlarının korunması yönünde tedbirin alınmasını talep ettik." diye konuştu.

Terör yanlısı yayın organları ve terör yanlıların kullandığı sosyal medya hesaplarında, Türklerin ve iş yerlerinin hedef gösterildiğine dikkati çeken Aydın, "Beklentimiz, federal ve eyalet güvenlik makamlarının toplumun huzuru, barışı için daha fazla tedbir almalarıdır." dedi.

"ŞİDDET EYLEMİNE KARIŞANLAR, YARGI KARŞISINA ÇIKARILMALIDIR"

Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, Almanya'daki Türklerin güvenliği konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktararak, gelecek günlerde bakan yardımcıları nezdinde bir görüşme daha öngörüldüğünü kaydetti.

Terör örgütü yandaşlarının şu ana kadar 100 kadar gösteri düzenlediklerini belirten Aydın, Alman makamlarından temel beklentilerinin bu tedbirlerin alınmasının yanında, şiddet eylemine karışan faillerin yakalanıp yargı karşısına çıkarılmaları olduğunu vurguladı.

Aydın, Alman makamlarından bu gösterilerde PKK/YPG terör örgütüne ait yasaklı sembollerin kullanılmasına izin verilmemesini de talep ettiklerini bildirdi.

Almanya'daki saldırılara karşın Türk toplumunun serin kanlılığını muhafaza ettiğinin altını çizen Aydın, "Türk toplumu, bu saldırılara karşı kışkırtmalara gelmemiştir. Toplumumuzun bu vakur tutumunu sürdüreceğine inanıyorum. Ancak şiddet ve saldırı olayına maruz kalanlar, süratle ilgili emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

ALMAN BASININDA, "MANİPÜLASYON" VE "PROPAGANDA" KAMPANYASI

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, harekat başlangıcından bu yana Alman medyasının tutumunu manidar bulduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Harekat ile Almanya'da basında çok sayıda yalan haber, manipülasyon hatta propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bu hem buradaki insanlarımızın duygularını derinden yaralamakta hem de dostluk ve müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğumuz Almanya'ya güvenin sarsılmasına yol açmaktadır. Tek yanlı haber ve yorumların yanında, Alman siyasetçilerin harekatla ilgili yaptıkları açıklamaları kabul etmiyor, reddediyoruz."

Türkiye'nin Almanya ile aynı askeri ittifak içinde bulunduğunu ve Almanya ile tarihi derinliklere sahip ilişkisinin olduğuna dikkati çeken Aydın, bu ilişkilerin önemli unsurlarının görmezden gelindiğini ve bunu üzüntüyle gördüklerini söyledi.

Aydın, başlatılan harekatın gerekçelerinin Alman kamuoyu ve siyasetçileri tarafından daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini, bu konuda daha fazla destek ve anlayış beklediklerini belirtti.

Almanya'nın, Türkiye'ye silah ihracatında kısıtlamalara gitmesinin ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde birtakım yaptırım kararına katılmasını üzüntüyle ve hayal kırıklığıyla karşıladığını ifade eden Aydın, "Bu tür adımların ülkemizin başlattığı harekat üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını vurgulamak isterim." dedi.