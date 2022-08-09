Almanya enerji krizi için önlemler alıyor 0:00 / 0:00

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Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre şehir yetkilileri, enerji tasarrufu sağlamak için akşam 23:00'ten sonra Ren Nehri kıyısındaki ünlü katedralin ışıklarını kapattıklarını, sonbaharda ise 22:00 itibariyle kapatacaklarını ifade etti.

Şehir yetkilileri, bu kararın Ukrayna'daki savaş ve Rusya'nın enerji alanına yönelik yaptırımlarından kaynaklandığını belirtti. Rusya ise buna karşılık olarak Almanya'ya gaz tedarikini azalttı. Belirli bölgelerde krize bağlı olarak ara ara kesintiler yaşanıyor.

Görsel: Associated Press

Yetkililer, Köln'de alınan diğer önlemler arasında, şehirdeki ışıklandırmaların %50 oranında azaltılmasının da yer aldığını ifade etti. Ayrıca şehirdeki ışıklandırmaların açılış ve kapanış saatlerinin de düzenleneceği belirtildi.

Berlin dahil olmak üzere diğer şehirlerde ise tarihi anıtlarda ve kamu binalarında geceleri ışıklar söndürüleceği ifade edildi.

* Bu haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.