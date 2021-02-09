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Almanya'da yaşayan kanser hastası gurbetçi vatandaş, şifayı Sivas'ta buldu

Almanya'da yaşayan kanser hastası Şinasi Özer, Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Almanya'da yaşayan kanser hastası gurbetçi vatandaş, şifayı Sivas'ta buldu
AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahi Onkoloji Kliniği'nde ameliyatı gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Karadayı, Şinasi Özer'in 10 ay önce kolon kanseri teşhisiyle Almanya'da ameliyat olduğunu belirtti.

Hastanın daha sonra kemoterapi aldığını ve süreç içerisinde hastalığın tekrarladığını aktaran Karadayı, "Almanya'da tedavi edici olmayan ancak hastanın şikayetlerini gidermeye yönelik kalın bağırsağa iki kez stent uygulaması yapılmış ve karın zarına püskürtme kemoterapisi uygulanmış. Ancak tüm bu yöntemler hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gibi hastalık ilerleyerek karın duvarına da dört odakta sıçramıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Karadayı, hastanın Almanya'dan Türkiye'ye gelerek kliniklerine başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerekli tetkikleri takiben hasta yeniden ameliyata alınarak peritonektomi prosedürü uygulandı. Bu ameliyatta tümörler tutulu olan tüm karın zarı, karın yağı, stentle birlikte tüm kalın bağırsak, ince bağırsağın bir kısmı, dalak ve karın duvarındaki kitleler geride hastalıklı doku kalmayacak şekilde çıkarıldı. Eş zamanlı olarak ameliyat esnasında karın içerisine sıcak kemoterapi işlemi uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde 5 gün boyunca karın içerisine kemoterapi verildi. Son yıllarda uygulanmaya başlanan sıcak kemoterapinin bu hastaların yaşam süresinin uzatılabildiği gösterilmiştir. Ancak bu ameliyat oldukça güç, zahmetli ve riskli. Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapılabilmektedir. Kliniğimizde bu ameliyatlar yaklaşık 20 yıldır 200'ün üzerinde hastaya başarıyla uygulanmıştır."

Uzun ve riskli bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Şinasi Özer ise "Atatürk'ün dediği gibi, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' diyerek araştırmaya başladım. Kürşat Hoca'yı buldum. Başka bir tanıdığım Avusturya'dan gelip ameliyat olmuş. Ben de araştırdım ve iki gün içinde hazırlanıp buraya geldik. Allah'a şükür ameliyattan çok memnunum. Kürşat Hoca'ya ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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