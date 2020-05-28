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Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,6’ya geriledi

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),mayısta yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,6’ya geriledi
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış kaydederek beklentileri karşıladı.

Ülkede enflasyon nisanda yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyonun mayısta düşük kalmasında hane halkına yönelik enerji fiyatlarında yüzde 8,5 azalış etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kaldı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,5 yükseldi.

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