Almanya'da yüz binlerce kişi yine aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Göstericiler "Tüm Berlin AfD'den nefret ediyor" ve "Hep birlikte faşizme karşı" sloganları atarak "Bir daha asla, şimdi", "AfD alternatif değildir", "Nazilere yer yok", "Nasyonal sosyalizmde özgürlük yoktur", AfD yasağı şimdi" ve "Naziler dışarı" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda AfD'ye ve aşırı sağa karşı toplumun her kesimi tarafından mücadele edilmesi istenirken Alman hükümetinin göçmen ve mülteci politikası eleştirildi.