Almanya'da zor günler geçiren seyahat acentesi çalışanları meydanlara çıktı

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Tarihi Köln Katedrali önünde ellerinde dövizlerle toplanan göstericiler, Almanya'da 10 bin seyahat acentesi olduğunu belirterek, acil olarak nakit yardımı yapılmaması durumunda bunların çoğunun iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Leverkusen'de seyahat acentesi işleten Nurdan Alikılıç, 29 Nisan'dan beri çeşitli gösterilerle seslerini siyasetçilere duyurmaya çalıştıklarını vurgulayarak. bugün ülke çapında sosyal medya üzerinde örgütlenen yaklaşık 7 bin kişinin sokağa çıkmasını beklediklerini belirtti.

Yaptıkları işlemin parasını yolcu uçtuktan ya da tatile gittikten sonra aldıklarını anlatan Alikılıç, "Biz işimizi yaptığımız halde paramızı alamıyoruz, kazancımızı temin edemiyoruz. O yüzden iptal edilen seferler, sattığımız tatiller veya ayarlamış olduğumuz turların hepsi iptal edilmek zorunda kaldı. Bizim sadece bu dönemdeki kazancımız gitmedi, bütün yıl, hatta geçen yılki emeğimiz gitti. Belki bu yazdan sonra da devam edecek. Destek istiyoruz, böyle devam ederse bizim kurtulma şansımız yok, hiçbirimiz ayakta duramayız, işi bırakmak istemiyoruz ve devletten destek istiyoruz." dedi.

- Başkent Berlin'de siyasilere mesaj

Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler taşıdıkları dövizlerle siyasetçilere mesaj verdi.

Buraya valizleri ve sandalyelerle gelen acente sahipleri ve çalışanları, iş yerlerinin tekrar açılması için slogan attı.

Göstericilerin eylemine, 17 Haziran Caddesi üzerinden Brandenburg kapısına gelen tur operatörleri de destek verdi.