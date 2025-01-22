Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'daki bıçaklı saldırıda 1 bebek hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Almanya'da düzenlenen bıçaklı saldırıda biri bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti

        Almanya'nın Bavyera eyaletinin Aschaffenburg şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda 1 bebek hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Aschaffenburg kentinde sokakta düzenlenen bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Yerel basındaki haberlere göre, Aschaffenburg'daki Schöntal Park bölgesinde bulunan sokakta 1 kişi bıçakla etrafına saldırdı.

        Saldırıda, 2 ve 41 yaşındaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

        Saldırının ardından gözaltına alınan Afganistan vatandaşı 28 yaşındaki kişinin, geçmişte psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

        Saldırının nedenini araştıran polis, bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

        Olay yerine giden Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, incelemelerin ve yetkililerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Afgan bir şüphelinin aniden ve kasıtlı olarak burada bulunan kreş çocuklarından birine bıçakla saldırdığını belirtti.

        REKLAM

        Bakan Herrmann, saldırıda 2 yaşındaki Fas kökenli bir çocuk ile tesadüfen olay yerinde bulunan 41 yaşındaki bir Almanın öldürüldüğünü söyledi.

        Ölen yetişkin hakkında "Şu anda bu kişinin diğer çocukları korumak için cesurca müdahale ettiğini, saldırgana karşı koyduğunu ve daha sonra da saldırgan tarafından öldürüldüğünü varsayıyoruz." diyen Herrmann, saldırıda 2 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun da yaralandığını kaydetti.

        Herrmann, şüphelinin olaydan 12 dakika sonra polis tarafından yakalandığını açıkladı.

        Şüphelinin geçmişte en az 3 şiddet sabıkası bulunduğu ve her seferinde psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini aktaran Herrmann, şüphelinin 19 Kasım 2022'de Almanya'ya geldiğini ve 2023'ün başında iltica talebinde bulunduğunu anlattı.

        Daha sonra bu kişinin Dublin Anlaşması kapsamına alındığı, ardından normal iltica sürecinin işlediğini belirten Herrmann, şüphelinin gönüllü olarak Almanya'dan ayrılacağını açıkladığını ve bunu yabancılar dairesine de yazılı olarak bildirerek Afganistan Başkonsolosluğunda ilgili evrak işlerini halletmek istediğini ifade ettiğini kaydetti.

        REKLAM

        Herrmann, bunun üzerine iltica sürecinin durulduğunu ve ülkeden ayrılmasının istendiğini, diğer ayrıntıların ve şüphelinin saldırıya ilişkin motivasyonun incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Şu an için saldırının psikolojik rahatsızlık nedeniyle yapıldığının varsayıldığını aktaran Herrmann, şüphelinin kaldığı mülteci yurdundaki mekanda yapılan aramalarda radikal düşünceye sahip olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmadığını ancak psikolojik tedaviyle ilgili ilaçların bulunduğunu dile getirdi.

        Tüm bunların soruşturulacağını ve olayın tam olarak aydınlatılması gerektiğini söyleyen Herrmann, şimdi saldırıda öldürülenlerin yasını tuttuklarını kaydetti.

        Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız çocuğunun saldırıda boynundan 3 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

        Saldırıya uğrayan 61 yaşındaki mağdurun bıçak darbesini göğsünden aldığı ve ameliyat edildiği, bir kişinin de saldırgandan kaçtığı sırada kolunun kırıldığı tespit edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları