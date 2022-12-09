AA

Almanya'da önceki gün darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak nitelendiren grubun, aralarında tanınmış politikacılar ve gazetecilerin yer aldığı 18 kişilik "düşman listesi" oluşturduğu ortaya çıktı.

18 KİŞİLİK 'DÜŞMAN LİSTESİ' Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Tageszeitung'un (taz) haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinde bulunan 18 kişilik listede, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Saskia Esken, CDU'lu siyasetçi Armin Laschet gibi 7 Federal Meclis Üyesi'nin isimleri ile gazetecilerin isimleri yer alıyor. "Düşman Listesi"ndeki isimlerden SPD lideri Esken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı bu grubun oluşturduğu tehlikeyi hafife almamalıyız. Bu insanlar sadece komplo teorileri hayal etmiyor, uygulamak istedikleri somut planları vardı." dedi.

SİLAHLI GRUPLA FEDERAL MECLİS'E GİRMEYİ PLANLAMIŞLAR Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılığın iddianamesinde, darbeye hazırlandıkları iddia edilen şüphelilerin, hükümet üyelerini ve milletvekillerini tutuklamaları için küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisi'ne girmeyi planladıkları belirtilmişti. İddianamede, söz konusu grubun Meclise silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti.