Almanya'daki esnaf Kovid-19 salgını sonrası toparlanmaya çalışıyor - KÖLN

Köln'de esnaflık yapan Türkler, işlerinin henüz küresel virüs salgını öncesi seviyesine gelmediğini belirterek, her şeye rağmen geleceğe ümitle baktıklarını söyledi.1980'den beri Almanya'da yaşayan ve Köln'ün Ehrenfeld semtinde restoran işleten Hidayet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu salgında tüm esnafın büyük sıkıntı çektiğini dile getirdi.İşlerinin henüz salgın öncesindeki seviyeye gelmediğini vurgulayan Yiğit, "İnsanlar hala tedirgin, insanlarda hala ikinci dalga korkusu var. Onun için çoğu insan henüz sokağa çıkmakta tereddüt ediyor. Alman devleti, biz esnaflara bir miktar katkıda bulundu ama esnafın bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bu yardımlar yetersiz. Bu teselli ikramiyesi gibi oldu, yeni yardım paketleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.- "Şu an işimizi kaybetmedik ama ilerde olabilir"Köln'de Türk caddesi olarak bilinen Keup Caddesi'nde 40 yıldır esnaflık yapan Yüksel Gümüş, Kovid-19 salgınının her sektörü etkilediğini ancak getirilen kısıtlamaların kendilerini zor durumda bıraktığını kaydetti.Her şeyin düzelmesini beklediklerini ve gelecekten ümitli olduklarını söyleyen Gümüş, "İçeriye belirli sayıda insan alabiliyoruz, belirli şartlarda hizmet edebiliyoruz, hala ister istemez bir kısıtlama var." dedi.Otomobil parçaları üreten bir firmada usta başı olarak çalışan Reşat Amil, işlerinin yüzde 40 oranında düştüğüne işaret ederek, "Kısa çalışma planına geçtik. Şu an işimizi kaybetmedik ama ilerde olabilir. İşsizlik sürekli artıyor, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını bekliyoruz." diye konuştu.Keup Caddesi'nde çiğ köfte satan Enes Terzioğlu da Kovid-19 salgını öncesi işlerinin çok daha yoğun olduğunu anlatarak, "Özellikle 'ayaküstü' dediğimiz Alman müşterilerimiz çok dürüm alıyordu ama şimdi baya işlerimiz durdu. Yine de bizi kriz çok fazla etkilemedi, genellikle paket satışı yapıyoruz, Allah'a şükürler olsun değirmen hep döndü." dedi.