Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Almanya'daki fabrika saldırısında ölen Türk işçilerin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
ABONE OL

Almanya'daki fabrika saldırısında hayatını kaybeden Türk işçilerin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Almanya'da Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki Türk işçinin cenazesi düzenlenen törenin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'daki fabrika saldırısında ölen Türk işçilerin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
AA

Ayhan B. ve Özkan K. adlı Türk işçilerin cenaze namazı, Stuttgart yakınlarındaki Sindelfingen'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sindelfingen Ulu Cami'de kılındı.

Cenaze namazına, hayatını kaybeden Türk işçilerin aileleriyle yakınlarının yanı sıra kalabalık bir cemaat katıldı.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'da Türk toplumunun birlik ve beraberlik içinde yaşamasının önemine vurgu yaptı.

Cenazeler, namazın ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye yollandı.

Emniyetten ve resmi makamlardan cinayet sebebine ilişkin ise şimdiye kadar açıklama yapılmadı.

OLAY

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada 11 Mayıs'ta bir Türk işçinin düzenlediği silahlı saldırının ardından Stuttgart Savcılığı ve Ludwigsburg polisi, "Suçun neden işlendiği belirsizliğini koruyor." açıklaması yapmıştı.

Stuttgart Savcılığının talebi üzerine Türk zanlı hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarılmış ve cezaevine gönderilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya'yı ziyaret ediyor
DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya'da
Rusya'da savaş uçağı ile helikopter düştü
DÜNYA Rusya'da savaş uçağı ile helikopter düştü
Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?
DÜNYA Yakın mesafeden televizyon izlemek gözü bozar mı?
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti
DÜNYA Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
Firavunlar neden sahte sakal takardı?
DÜNYA Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?
ABD'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama
DÜNYA ABD'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama
Twitter'ın yeni CEO'su açıklandı: Linda Yaccarino! Linda Yaccarino kimdir, nereli, Musk Twitter'ı bıraktı mı?
DÜNYA Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu: Linda Yaccarino
İngiltere'de ilk kez üç DNA'sı olan bir bebek dünyaya geldi
DÜNYA Üç DNA'ya sahip bebekler yeni bir geleceğe işaret ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasında konuştu
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasında konuştu
Kahraman "Aaron" hayatını kaybetti
DÜNYA Kahraman "Aaron" hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.