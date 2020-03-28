Almanya'daki ırkçı saldırının kurbanının babası yaşamını yitirdi

AA

Hanau'daki Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden (AYDD) yapılan açıklamada, uzun süredir kemoterapi gören Gültekin'in 02.00 civarında hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gültekin'in cenazesinin pazartesi ya da salı günü Türkiye'ye gönderilerek, memleketi Ağrı'da oğlunun yanına defnedilmesi bekleniyor.

52 yıldır Almanya'da yaşayan Behçet Gültekin, Hanau'daki saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İki tane oğlum vardı, ikisi de burada doğup büyümedir. Saldırı kurbanı 37 yaşındaki küçük oğlumdu ve daha bekardı, benimle beraber duruyordu. Saat 22.00 civarı ben iş yerinden geçerken ona selam verdim. Birkaç arkadaşıyla orada oturuyorlardı, 2 dakika sonra öldürdüler, ayrılmamız 2 dakika sürdü. Ben inanmadım." ifadelerini kullanmıştı.

Kanser hastası olduğunu aktaran Gültekin ayrıca, şunları kaydetmişti:

"Her hafta iki sefer Frankfurt Uni kliniğine gidip kemoterapi görüyorum, o beni götürüp getiriyordu, o bana tercümanlık yapıyordu. Eğer yaramaz bir çocuk olsaydı bunca zaman benimle yaşayamazdı. Çok yardımsever ve çok dindardır. Nişan yapacaktık nasip olmadı."

- Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.