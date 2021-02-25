Almanya'daki Müslümanlara seçimlerde oy kullanma çağrısı

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Mazyek, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da bu yıl hem eyalet seçimleri hem de genel seçimler olacağını anımsatarak, yaklaşık 2 milyon civarındaki Müslüman seçmenin sandığa gitmesi gerektiğini kaydetti.

Bu amaçla "Benim oyum önemlidir" adlı bir afiş kampanyası başlattıklarını belirten Mazyek, "Bizler Almanya'nın bir parçasıyız. Kampanya ile demokrasi ve temel özgürlükler tarafında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kullanılmayan her oy, Almanya'yı tehlikeli bir şekilde bölmeye çalışan aşırı sağcı ve popülistlere verilmiş olur" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de yapılacak. Ayrıca bu yıl içerisinde 6 farklı eyalette parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.