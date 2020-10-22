Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında

AA

Ülkenin tarihi şehirlerinden Köln'deki Türk işletmeciler, önceden borçları yokken salgın sonrası "borç zengini" olduklarını ifade ederek zor günler geçirdiklerini söyledi.

Köln şehir merkezinde 1993'ten bu yana LöwenBrau Otel ve Restoran'ın sahibi Fazıl Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerinin ağırlıklı olarak turistler olduğunu ancak bu salgın nedeniyle masaların boş kaldığını belirterek şunları dile getirdi:

"Kovid-19 çıkana kadar borçsuz ve harçsızken, bu salgından sonra borç zengini olduk. Şimdi de bu ikinci önlem paketleri ve erken kapatma olayları çıktı. Şu an firmalara iflas vermemeleri için kısıtlama getirildi, kimse iflasını veremiyor. Sadece Köln'de ilkbahara kadar 800-900 orta ve küçük çaplı işyeri iflas etmek zorunda."

Salgının ortaya çıkmasıyla uzun süre işyerlerinin kapalı kaldığını daha sonra da kısıtlı şekilde işlerine başlayabildiklerini hatırlatan Bay, "Salgının tekrar artmasıyla gece 23.00'ten sonra restoranımızı kapatmak zorundayız. Dolayısıyla akşam saat 22.00'den sonra kimseye ne yemek ne de içecek verebiliyoruz. Çünkü 23.00'te kapatmak zorundayız, bu da akşam yemek faslının bittiği anlamına geliyor. Zaten erken kapanacağı için de müşteriler evinden çıkıp gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini vurgulayan Bay, "Özellikle temizlik konusuna çok dikkat ediyoruz. Kapıdan girişten lavaboların sürekli temizliğine kadar, her yere dezenfektan koyduk. Şimdi sadece müşteri gelmiyor, en büyük sorunumuz bu." şeklinde konuştu.

- "Bizi de olumsuz etkiledi"

Köln'ün şehir merkezindeki Bay Freud isimli restoranın yetkilisi Erdoğan Güçlü de artık çok kısıtlı sürelerde çalıştıklarını, bu zaman diliminde ise iş hacimlerinin eskiyle kıyaslanmayacak kadar düştüğünü söyledi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki esnafın büyük çoğunlukla Türklerden oluştuğuna dikkati çeken Güçlü, "Alman ve İtalyan mutfağından oluşan restoranımızı sabah 10.00'dan gece 03.00'e kadar açıktı. Şimdiki durumda ise öğleden sonra 15.00 gibi açıp gece 23.00'te kapatıyoruz." dedi.

Özellikle küçük işletmelerin çok zor bir dönemden geçtiğine değinen Güçlü, "Pandemi öncesi hiçbir sıkıntımız yoktu, bu salgın tüm sektörü etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Devletten bu sektörün canlanması için çalışma yapmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünün açıkladığı son verilere göre, bugüne kadar 392 bin 49 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgından 9 bin 905 kişi yaşamını yitirdi.