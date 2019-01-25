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Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın Newyork'taki temasları esnasında, ''Tarafsız değiliz. Halk Meclisi'nin yanındayız. Maduro demokratik olarak meşru bir başkan değildir.'' ifadesini kullandığı belirtildi.
Açıklamada, Alman hükümetinin AB'li partnerlerle barışçıl bir siyasi süreç ve demokratik yeni seçim çağrısında bulunduğu vurgulandı.
AA'nın haberine göre, Heiko Maas ayrıca Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Venezuela'daki iktidar çatışmasında kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guadio'nun tarafında olduklarına işaret ederek, ''Guaido'nun yaptıklarını destekliyoruz.'' dedi.
Venezuela'daki seçimlerde seçim yasasının bariz şekilde ihlal edildiğini savunan Maas, bu nedenle yeni seçim çağrısında bulunduklarını belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bugün bazı köşe yazarları ve Hristiyan Demokrat Parti'li (CDU) siyasetçiler tarafından Venezuela konusunda net bir duruş sergilemediği iddiasıyla eleştirilmişti.
Welt gazetesinde yer alan makalede, Maas'ın Venezuela'daki gelişmelere ilişkin Avrupalı birisi yerine Çinli birisi gibi konuştuğu eleştirisi yapılmıştı.
Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Norbert Röttgen de sosyal medya hesabından, ''AB Venezuela'daki demokratik güçler lehine açıkça durdu. Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar pozisyonunu aynı netlikte ifade edemedi. Almanya'nın Venezuela'nın cesur insanlarının demokrasi mücadelesinde taraf tutması ve destek vermesi gerekiyor.'' paylaşımında bulunarak, Heiko Maas'ı net bir duruş sergilememekle eleştirmişti.
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