Almanya'dan Ayasofya açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici buluyoruz. UNESCO nezdinde istişare yapılmalıydı." ifadeleri kullanıldı.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR