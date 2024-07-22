Almanya'dan Biden açıklaması

Almanya Başbakanı Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Dostum Joe Biden ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.