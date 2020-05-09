Almanya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı - MUŞ

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'dan kalkan uçakla Muş'a getirilecek Türk vatandaşları için hazırlıklar yapıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalacak misafirler için odalara el dezenfektanı, temizlik malzemeleri, havlu, terlik, çay, şeker, diş fırçası ve diş macunu bırakıldı.Yurttaki hazırlıkları inceleyen Muş Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Yiğit, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın odalarını hazırladık, temizlik ve kişisel malzemelerini tedarik ettik. Almanya'dan gelecek misafirlerimizi 5 yıldızlı otel konforunda ağırlamaya hazırız." diye konuştu.Yurtta 14 gün gözetim altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanacak.