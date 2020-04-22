Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşı Bitlis'te yurda yerleştirildi

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 187 kişi, Almanya'dan kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Bitlis'e gönderildi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Beşminare Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen misafirler, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi.

Uçaktan inen Hatice Ballıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Çok şükür bugünümüze. Bizi orada bırakmadılar. Vatanımıza geldik. Almanya'ya gezmeye gitmiştim. Virüs laneti çıktı. Herkesten Allah razı olsun. Memleketimize ulaşacağız. Cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AFAD İl Müdürü Ali Fuat Balkan, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, yurda gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Bitlis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

,İbrahim Yaldız