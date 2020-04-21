Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurtta karantinaya alındı - GİRESUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'a getirildi.Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.
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