Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama

AA

Alman hükümetinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılma sürecini endişeyle izlediği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.

Almanya'nın HDP'nin kapatılma sürecini endişeyle izlediği aktarılan açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çok sayıda diğer milletvekili aleyhindeki ceza davalarının da Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sorgulayan bir gelişmenin parçası olduğu belirtildi.

AB: SON DERECE ENDİŞELİYİZ

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi'nin ortak açıklamasında, HDP'ye kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi kararından son derece endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"En büyük ikinci muhalefet partisinin kapatılması Türkiye'deki milyonlarca seçmenin hakkını ihlal edecektir. Bu gelişme, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de temel haklar noktasında yaşanan gerilemeyle ilgili endişelerini artırdığı gibi, Türk yetkililerin reformlara bağlı oldukları yönündeki açıklamalarının samimiyetine de gölge düşürüyor"

609 SAYFALIK İDDİANAME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle 609 sayfalık iddianame hazırlamış, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açılmıştı.

İddianamede, HDP, "terör örgütü PKK-KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmakla" suçlanıyor.

İddianamede, aralarında HDP'nin eski eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra mevcut eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder, Meral Danış Beştaş, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'nin de olduğu 687 kişi hakkında beş yıl siyaset yasağı getirilmesi de talep edildi.