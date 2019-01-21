Üst düzey bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre güvenlik gerekçeleri kadar, havayolunun askeri amaçlarla kullanıldığı kuşkularıda neden olarak gösteriliyor.

Alman hükümetinin 2011 yılından beri ABD'nin yaptırımlı kurumlar listesinde olan Mahan'ın, İran Devrim Muhafızları

örgütü tarafından askeri amaçlarla ve ayrıca terör faaliyetlerinde kullanıldığı kuşkuları taşıdığı iddia edildi.

Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İran'ı Avrupa'da casusluk operasyonları yürütmek veya saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Bilgiyi veren kaynak, Mahan uçuşlarının yasaklanmasının İran'a genel bir yaptırım anlamına gelmediğini belirtti.