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        Haberler Dünya Almanya'dan İsrail'e destek: Meşru müdafaa hakkı | Dış Haberler

        Almanya'dan İsrail'e destek: Meşru müdafaa hakkı

        Almanya'da Olaf Scholz hükümeti, İsrail'in Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ı öldürmesini, "İsrail'in meşru müdafaa hakkı" olarak tanımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:05
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        Almanya'dan İsrail'e destek
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        Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği güçlü bir hava saldırısında Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin, İsrail'in kendini savunma hakkını kullanması anlamına geldiğini söyledi.

        Sözcü, "Hizbullah elbette bir terör örgütüdür ve bu açıkça Hizbullah'ın üst düzey liderlerinin bir toplantısıydı. Buradan uzaktan da olsa bu toplantıdan yeni operasyonlarını planladıkları sonucu çıkarılabilir. Bu bakımdan burada meşru müdafaa hakkının kullanıldığına inanmak için de nedenler var" dedi.

        Olayda ölen sivillerle ilgili bir soru üzerine sözcü "Her sivil kurban çok fazla sivil kurbandır" cevabını verdi.

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