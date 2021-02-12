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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "AB ile bağları koparmaya hazırız" açıklamalarını, 'endişe verici' olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sinyali vermesini "AB, Rusya ekonomisinin hassas alanlarını riske atacak yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyorsa, Moskova AB ile bağları koparmaya hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu ifadelerin 'endişe verici' olduğunu söylendi.

AB ülkeleri ile Rusya arasındaki tansiyon, Rus mahkemesinin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması kararı vermesi ve, ona destek olmak için protesto eylemleri düzenleyenlerin gözaltına alınmalarının ardından yükselmişti.