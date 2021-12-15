Almanya'dan Rusya'ya uyarı 0:00 / 0:00

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Almanya Federal Meclisi'nde konuşan yeni başbakan Olaf Scholz, Ukrayna - Rusya gerilimine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Scholz açıklamasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Rusya tarafından ihlal edilmesinin ağır bir bedeli olacağını söyledi. Scholz konuşmasında "Rusya-Ukrayna sınırında yaşananları büyük endişeyle takip ediyoruz. Herhangi bir toprak bütünlüğü ihlalinin bedelinin ağır olacağını ve Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle tek ses olarak yanıt vereceğimizi söylemek isterim" dedi ve Rusya ile diyalog kurmayı hala istediklerini sözlerine ekledi.

KREMLİN 'RUSYAFOBİ' DEMİŞTİ

ABD istihbarat yetkilileri, 175 bin Rus askerinin Ukrayna'yı gelecek yılın başında işgal etmeyi planladığını belirtmişti. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddederek Batının 'Rusyafobi'den muzdarip olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.