AA

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman basınına yaptığı açıklamada, Almanya’nın Rusya ile çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunduğunu belirterek, Rusya’nın her şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini göstermek için Ukrayna konusunda yaptırımlar uygulandığını anımsattı.

Bunun şimdi Suriye’ye ilişkin de gündeme gelebilecek bir konu olabileceğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, “Rusya’nın Suriye’de ne yaptığını bildiğimizi söylemek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Kramp-Karrenbauer, İdlib’den kaçanlar için “insani güvenli bölge” oluşturulması konusunda müzakere edilecek önemli ülkelerin Türkiye ve Rusya olduğunu vurgulayarak, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güvenli bölgeyi yeniden gündeme getirmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bu konuyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele almak gerektiğine dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, “Şansölye Merkel bunu yapıyor ve bu doğrudur.” dedi.

- "Suriyelilere insani yardım ulaşması için bir bölge belirlenmesi" çağrısı

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de hükümetin, İdlib’deki insani durumun dramatik olduğunu düşündüğünü belirtti.

İdlib’deki çatışmalardan etkilenenlerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Demmer, yardım kuruluşlarınca bu kişilere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan ve Putin’in yarın yapacağı görüşmeye işaret eden Demmer, iki lidere "Suriyelilere insani yardım ulaşması için bir bölgeyi belirlemeleri" çağrısında bulundu.