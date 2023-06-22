Patates ne zaman ve nasıl ekilir?

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Perşembe günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılma teklifine karşı çıkmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Scholz, Berlin'de milletvekillerine yaptığı açıklamada, İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak artık masaya oturması gerektiğini söyledi.

Scholz açıklamasında "Bu konuda, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, bunun yolunun açılması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.