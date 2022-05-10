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Almanya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Almanya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin açıklama
Almanya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM / AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

Buça'da açıklamalarda bulunan Baerbock, Ukrayna'nın AB'ye tam üye olması gerekiyor, ancak bu noktada bunun kısa bir yolu yok." dedi.

Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile birlikte konuşan, Baerbock, Almanya'nın Rusya'da enerji ithalatını azaltacağını vurguladı.

"BUÇA BİR SEMBOL HALİNE GELDİ"

Baerbock, "Uluslararası bir topluluk olarak kanıt toplayacağız. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'ya savaş suçlarının tespitine yönelik siyasi, mali ve personel açısından Almanya'nın tam desteğine dair güvence verdim." dedi.

Adaletin sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Baerbock, şunları kaydetti:

"Buça bir sembol haline geldi. Akla hayale gelmeyen suçlar, işkence, tecavüz, cinayet yüzünden. Hayal edilemez olan, bu yeri çok uzak gösteriyor. Sonra burada durup fark ediyorsunuz; Buça tamamen normal, huzurlu bir banliyö. Herkesin başına gelebilir. Benim ailem, komşularım olabilir. Hayatta kalanların acısını ortadan kaldıramayız ancak adaleti sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz."


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