Almanya'dan ziyarete geldi, kanalda öldü

ALMANYA'DAN ZİYARETE GELMİŞ

Fotoğraf: İHA

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.