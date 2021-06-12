Almanya Dışişleri Bakanı’ndan pragmatizm çağrısı 0:00 / 0:00

Reuters

İran ve dünya güçleri arasında geçen görüşmeler kapsamında, İran'ın petrol ihracatını kesen yaptırımları uygulayan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından terkedilen İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

2015 yılında imzalanan anlaşmaya yönelik açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu, katılan tüm tarafların esnekliği ve pragmatizmiyle ilgili" ifadesini kullandı.

Maas, "Zamana oynamak kimsenin çıkarına değil" sözleriyle tarafların Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan eski nükleer anlaşmaya uyumu nasıl sürdürebileceği ile ilgili görüşmeleri sürdürmeye odaklandı.

ABD perşembe günü yaptığı açıklamada, üç eski İranlı yetkiliye ve daha önce İran petrokimya ticareti yapan iki şirkete yönelik yaptırımları kaldırdığını söylemişti.