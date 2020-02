AA

Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hanau'daki saldırıya ilişkin şüphelerin doğrulanması durumunda bunun bir yıl içinde üçüncü ırkçı saldırı olacağını söyledi.

"Irkçı terör ülkemiz için yeniden bir tehlike haline geldi." ifadesini kullanan Maas, özgürlüğün düşmanlarına demokrasinin karşı koyması gerektiğini aktardı.

Maas, Türk kökenli bir Twitter kullanıcısının "Korkuyoruz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Sağcı teröre karşı bu kadar çaresiz miyiz?" paylaşımına da cevap verdi.

Irkçı teröre tahammül edilemeyeceğini belirten Maas, "Korkunuz korkumuzdur. Sizi tehdit eden bizi tehdit etmiştir. Hanau'dan sonra ırkçılığa tüm kararlılıkla daha da fazla karşı durmak önemlidir. Her zaman ve her yerde." değerlendirmesinde bulundu.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Hanau kentinde yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı sarsıldığını belirterek, bu şiddet olayının sadece kentte değil, ülkede de birçok şeyi değiştireceğini ifade etti.

"Bugün bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullanan Bouffier, Hanau kentindeki ırkçı terörün uluslararası alanda da dikkat çektiğini kaydetti.

Bouffier, başka bir ülkeden Almanya'ya gelen insanların, burayı kendilerine yurt edenlerin korku duyduklarını bildiğini ifade ederek, "Bunu anladığımızı söylemek istiyorum. Irkçılığa, kışkırtıcılığa ve nefrete karşı mücadele etmek için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.