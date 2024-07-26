Almanya, düzensiz göçü sınırlamak istiyor

Scholz, Saarbrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Şansölye, "Genel olarak Almanya sınırlarını, sıkı şekilde kontrol etmeye devam etme niyetindeyiz. Daha önce de açıkladığım gibi, düzensiz göçü sınırlamak istiyoruz. Sayıların düşmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Scholz, ülkeye kaçak olarak giren ve geçerli sebebi olmaksızın iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısının azalması gerektiğine işaret etti.

Ülkesinde, iş gücü göçünün gerekli ve bu nedenle düzenli göçün arzulanan bir durum olduğunu vurgulayan Scholz, "Ancak düzensiz olarak bize gelen çok insan var. Korunma talebiyle geldiklerini söylüyorlar ama iltica için bir sebep sunamıyorlar ve sonra da red alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.