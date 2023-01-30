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Almanya ekonomisinde daralma

Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü

Almanya ekonomisinde daralma
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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, son çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu son çeyrekte yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu. Üçüncü çeyrekte, Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyümüştü.

Ülkenin GSYH'si 2022'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 arttı.

Destatis açıklamasında, “Alman ekonomisi geçen yıl ilk üç çeyrekte zorlu koşullara rağmen iyi performans gösterdikten sonra, 2022'nin dördüncü çeyreğinde ekonomik performans bir miktar geriledi." denildi.

Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu.

Destatis, son çeyreğe ilişkin ayrıntılı verileri 24 Şubat’ta açıklayacak.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Almanya'da hükümet, 25 Ocak’ta bu yıl için daha önce yüzde eksi 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2'ye yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon ise düşen enerji fiyatları ve hükümetin hane halkı enerji faturalarını bir defaya mahsus ödemesi nedeniyle aralıkta art arda düşüşünü ikinci aya taşıyarak yüzde 7,9 olmuştu.

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