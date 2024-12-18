Almanya'da erken seçim süreci başladı! 2025 Almanya erken seçim ne zaman yapılacak?
Almanya erken seçim tarihi 2025 dünya gündeminde yer alıyor. Başbakan Olaf Scholz, Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamadı. Bu sebeple ülkede erken seçim süreci başladı. Alman vatandaşları 2025 yılında yeni hükümeti seçmek için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisiyle meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor. Peki, 2025 Almanya erken seçim ne zaman yapılacak? İşte , Almanya Başbakanı Olaf Scholz kimdir sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylar…
Almanya erken seçim kararı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Başbakan Olaf Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca Federal Meclis'te güvenoyu talebinde bulundu. Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu. Bunun üzerine Alman parlamentosu erken seçim yapılmasının önünü açtı. Almanya erken seçim tarihi 2025 araştırmaları hız kazandı. Peki, Almanya Başbakanı Olaf Scholz kimdir? 2025 Almanya erken seçim ne zaman yapılacak?
ALMANYA ERKEN SEÇİME GİDİYOR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.
Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulundu.
Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı.
Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu.
Başbakan Scholz'un, oylamanın soncunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi ve erken seçimin yapılması için Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetmesi önerisinde bulunması bekleniyor.
HÜKÜMET DAĞILMIŞTI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.
Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.
Scholz, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık'ta Alman Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edeceğini belirterek "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." ifadesini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor.
ALMANYA ERKEN SEÇİM NE ZAMAN 2025?
Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı.
Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.
SCHOLZ, CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER'E FEDERAL MECLİSİN FESHEDİLMESİNİ ÖNERDİ
Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, Steinmeier, mecliste milletvekillerinin çoğunluğunun güvenoyunu alamayan Scholz'u kabul etti.
Gammelin, Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı'nın meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti.
Anayasaya göre cumhurbaşkanının meclisi feshetme kararı verdiğinde, erken seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerektiğine dikkati çeken Gammelin, seçim tarihini cumhurbaşkanının belirlediği bilgisini paylaştı.
SCHOLZ’UN EN ÖNEMLİ RAKİBİ MERZ
Olaf Scholz'un seçimlerdeki en önemli rakibi ise Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Başkanı Friedrich Merz olacak. Yapılan anketlere göre Merz seçimlerde %33 civarında oy alacak.
Anketlerde mevcut iktidar SPD'nin oyu yüzde 16 olarak belirtilirken Yeşillerin adayı Robert Habeck'in oyu yüzde 11 olarak kaydedildi.
Anketlere göre, Friedrich Merz'i takip eden en önemli aday, 2013 yılında kurulan aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Alice Weidel. Anketlerde Weidel’in yaklaşık yüzde 18 civarında oy alabileceği belirtildi. AfD, Almanya’da özellikle göçmen karşıtı görüşleriyle öne çıkıyor.
Ancak uzmanlara göre hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlamadığı için koalisyon zorunlu. Öyle ki SPD, CDU/CSU koalisyonuna dâhil olsa dahi hükümet kurulamayabilir. Göçmen karşıtlığıyla bilinen AfD’nin iktidar ortağı olmaması için AfD dışında kalan partilerin geniş bir koalisyon hükümeti kurmaları gerekebilir.
AfD, Almanya'da Nazileri anımsattığı için siyasette tehlikeli olarak görülmekte.
ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ KİMDİR?
14 Haziran 1958'de Osnabrück, Aşağı Saksonya'da doğdu ve Hamburg'un Rahlstedt semtinde büyüdü. 2021'den beri 9. Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Alman siyasetçi ve avukat. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Scholz, daha önce dördüncü Merkel kabinesinde Şansölye Yardımcısı ve 2018 ile 2021 yılları arasında Federal Maliye Bakanı olarak görevler yürüttü. Ayrıca 2011 ile 2018 yılları arasında Hamburg Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. 2009 ile 2019 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcısı ve 2007 ile 2009 yılları arasında Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev aldı.
Scholz kariyerine iş ve çalışma hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olarak başladı. 1970'lerde SPD'ye üye oldu ve 1998'den 2011'e kadar Federal Meclis üyeliği yürüttü. Scholz, 2001 yılında Hamburg Belediye Başkanı Ortwin Runde yönetimindeki hükûmette görev aldı ve 2002 yılında SPD Genel Sekreteri oldu ve bu görevi dönemin Şansölyesi ve SPD lideri Gerhard Schröder ile birlikte yürüttü. Partisinin Federal Meclis'teki Grup Başkanı oldu, daha sonra 2007'de birinci Merkel kabinesinde Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görevde bulundu. 2009 federal seçimlerinin ardından SPD'nin muhalefete geçmesiyle birlikte Hamburg'da SPD'yi yönetmek üzere geri döndü ve SPD'nin Başkan Yardımcısı seçildi. Partisini 2011 Hamburg eyalet seçimlerinde zafere taşıyarak Belediye Başkanı oldu ve bu görevi 2018'e kadar sürdürdü.
Sosyal Demokrat Parti'nin 2018'de dördüncü Merkel hükümetine katılmasıyla birlikte Scholz, hem Almanya Maliye Bakanı hem de Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 2020 yılında Scholz, 2021 federal seçimleri için SPD'nin Almanya Şansölyesi adayı olarak gösterildi. Parti, Federal Meclis'te çoğunluğu kazandı ve Birlik 90/Yeşiller ve Bağımsız Demokratik Parti ile bir “trafik ışığı koalisyonu” kurdu. Scholz, 8 Aralık 2021 tarihinde Federal Meclis tarafından Angela Merkel'in yerine Şansölye olarak seçildi ve yemin etti.
Şansölye olarak Scholz, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Almanya'nın nasıl tepki vereceğini belirledi ve bu süreci yürüttü.