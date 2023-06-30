Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Almanya: Fransa'daki olayları 'kaygıyla' takip ediyoruz

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Fransa'da Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin "kaygıyla" takip edildiğini söyledi.

Almanya: Fransa'daki olayları 'kaygıyla' takip ediyoruz
AA

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Fransız hükümetinin, gencin vurularak öldürülmesini net bir şekilde kınadığına işaret etti.

"Şu anda Fransa'da yaşananları belirli bir kaygıyla izliyoruz" ifadesini kullanan Hebestreit, yoğun protestoları yeniden kontrol altına almanın, Fransız kamuoyuna ve hükümetine düştüğünü dile getirdi.

Hebestreit, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya'ya yapacağı ziyareti, söz konusu olaylar sebebiyle iptal edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Şu an bununla ilgili bir bilgim yok." yanıtını verdi.

Almanya'ya 2-4 Temmuz'da eşi ile "devlet ziyareti" yapacağı duyurulan Macron'un, bu ziyaret kapsamında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geleceği ifade edilmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden yönetimi İsveç'in NATO üyeliği konusunda umutlu
DÜNYA Biden yönetimi İsveç konusunda umutlu
Son dakika haberler | Macron'dan flaş açıklama! Sosyal medya ve ailelere çağrı
DÜNYA Macron'dan flaş açıklama! Sosyal medya ve ailelere ...
AB Liderler Zirvesinde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu
DÜNYA AB Liderler Zirvesinde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu
En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!
DÜNYA İşte, en çok ekmek tüketen ülkeler!
PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR! Fransa Başbakanı'ndan son dakika açıklama: Fransa'da OHAL ilan edilecek mi?
DÜNYA Fransa'da OHAL ilan edilecek mi?
Tuz tanesinden daha küçük mikroskobik el çantası tam 63 bin 750 dolara satıldı!
DÜNYA Kum tanesi kadar çanta 63 bin 750 dolara satıldı!
Eski ABD Başkanı Trump'tan Wagner krizine ilişkin yorum: Putin'i biraz zayıflattı
DÜNYA Trump'tan Wagner yorumu: Putin'i biraz zayıflattı
Titanik'ten 5 kat daha büyük! Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indi, yakında ilk seferini yapacak!
DÜNYA Dünyanın en büyük yolcu gemisi denize indirildi!
Dünyanın En İyi 50 Plajı listesi arasında bakın Türkiye'den neresi var!
DÜNYA Dünyanın En iyi 50 Plajı seçildi: Türkiye'de var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.