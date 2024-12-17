Almanya, Heyet Tahrir El Şam ile Şam'da görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman diplomatların bugün Şam'da Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) temsilcileriyle Suriye'de geçiş süreci ve azınlıkların korunması konularına odaklanan ilk görüşmelerini gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, Berlin'in HTŞ'yi El Kaide ideolojisindeki kökleri ışığında yakından izlediğini yineleyerek “Şam'da diplomatik varlık gösterme olanakları da araştırılıyor” dedi.

Sözcü, yıllar süren savaşın ardından Esad'ın devrilmesine öncülük eden grup için “Söylenebileceği kadarıyla şu ana kadar ihtiyatlı davrandılar” diye ekledi.

Birleşik Krallık da görüşmüştü

Birleşik Krallık Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow da HTŞ lideriyle görüşmüştü.

HTŞ'den yapılan açıklamada, İngiliz diplomatlarla yapılan görüşmede "son gelişmelerin ele alındığı" söylendi.