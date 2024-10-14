Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Uluslar Ligi 3. Grup dördüncü maçında Almanya, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Almanya - Hollanda maçının oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Almanya grubunda oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alırken, Hollanda'nın ise 1 galibiyet 2 beraberliği bulunuyor. Peki, Almanya - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Almanya - Hollanda maçına dair tüm detaylar...
Almanya - Hollanda maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi heyecanı 4. hafta maçları devam ediyor. Nagelsmann yönetimindeki Almanya, Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya - Hollanda maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena’da oynanacak mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.