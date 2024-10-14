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        Haberler Bilgi Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda?

        Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Uluslar Ligi 3. Grup dördüncü maçında Almanya, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Almanya - Hollanda maçının oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Almanya grubunda oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alırken, Hollanda'nın ise 1 galibiyet 2 beraberliği bulunuyor. Peki, Almanya - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Almanya - Hollanda maçına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:56
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        Almanya - Hollanda maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi heyecanı 4. hafta maçları devam ediyor. Nagelsmann yönetimindeki Almanya, Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

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        ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Almanya - Hollanda maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak

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        ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Arena’da oynanacak mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

        4

        ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

        1- Almanya 7 puan

        2-Hollanda 5 puan

        3-Macaristan 2 puan

        4-Bosna Hersek 1 puan

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