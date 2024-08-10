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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Almanya ile Danimarka, finalde karşılaşacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Almanya ile Danimarka, finalde karşılaşacak

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler hentbolda Almanya ile Danimarka, adını finale yazdıran takımlar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 01:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:33
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        Hentbolda finalin adı Almanya-Danimarka!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler hentbolda finale yükselen takımlar belli oldu.

        Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan yarı final müsabakalarında İspanya'yı 25-24 yenen Almanya ile Slovenya'yı 31-30 mağlup eden Danimarka adını finale yazdırdı.

        Almanya ile Danimarka yarın TSİ 14.30'da finalde, İspanya ile Slovenya da TSİ 10.00'da bronz madalya maçında karşılaşacak.

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